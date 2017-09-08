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12:02 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи таксист 22 раза брал на таран шлагбаум в аэропорту, чтобы не платить за парковку

В Сочи приставы арестовали автомобиль таксиста, который не выплачивал штрафы.

Мужчина занимался частным извозом на своем автомобиле ВАЗ-2107. Он часто доставлял клиентов в аэропорт Сочи, а на обратном пути, не желая платить за парковку, брал шлагбаумы на таран. Аварии фиксировали камеры, за них в отношении нарушителя составили 22 административных протокола. За каждое нарушение суд назначил таксисту штраф в 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Приставам направили документы о взыскании долга. В срок ни один штраф не был выплачен, таксист не хотел общаться с приставами. Во время очередной его поездки в аэропорт приставы арестовали автомобиль. В ближайшее время транспорт выставят на принудительную продажу, вырученные деньги пойдут на оплату долгов.

«К настоящему моменту судебными приставами направлено в суд 16 протоколов об административном правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) в отношении все того же гражданина», — отметили в пресс-службе.

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