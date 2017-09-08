В Сочи таксист 22 раза брал на таран шлагбаум в аэропорту, чтобы не платить за парковку

Мужчина занимался частным извозом на своем автомобиле ВАЗ-2107. Он часто доставлял клиентов в аэропорт Сочи, а на обратном пути, не желая платить за парковку, брал шлагбаумы на таран. Аварии фиксировали камеры, за них в отношении нарушителя составили 22 административных протокола. За каждое нарушение суд назначил таксисту штраф в 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Приставам направили документы о взыскании долга. В срок ни один штраф не был выплачен, таксист не хотел общаться с приставами. Во время очередной его поездки в аэропорт приставы арестовали автомобиль. В ближайшее время транспорт выставят на принудительную продажу, вырученные деньги пойдут на оплату долгов.