В Сочи таксист 22 раза брал на таран шлагбаум в аэропорту, чтобы не платить за парковку
В Сочи приставы арестовали автомобиль таксиста, который не выплачивал штрафы.
В Сочи приставы арестовали автомобиль таксиста, который не выплачивал штрафы.
Мужчина занимался частным извозом на своем автомобиле ВАЗ-2107. Он часто доставлял клиентов в аэропорт Сочи, а на обратном пути, не желая платить за парковку, брал шлагбаумы на таран. Аварии фиксировали камеры, за них в отношении нарушителя составили 22 административных протокола. За каждое нарушение суд назначил таксисту штраф в 5 тыс. рублей, сообщает
Приставам направили документы о взыскании долга. В срок ни один штраф не был выплачен, таксист не хотел общаться с приставами. Во время очередной его поездки в аэропорт приставы арестовали автомобиль. В ближайшее время транспорт выставят на принудительную продажу, вырученные деньги пойдут на оплату долгов.
«К настоящему моменту судебными приставами направлено в суд 16 протоколов об административном правонарушениях, предусмотренных ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания) в отношении все того же гражданина», — отметили в