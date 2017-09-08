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11:59 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре задержан подозреваемый в организации преступной группы и вымогательстве

Члены преступной группы незаконно пытались получить от жителя Краснодара миллион рублей.

В апреле 2017 года совместными действиями сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю и следователей Главного следственного управления регионального главка полиции в момент передачи денег были задержаны трое жителей края, подозреваемых в вымогательстве. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия установлено, что трое мужчин, действуя по предварительному сговору и угрожая потерпевшему физической расправой, незаконно требовали от краснодарца миллион рублей. Опасаясь за свою жизнь, он согласился передать часть суммы. При передаче денег в одном из кафе города подозреваемые были задержаны.

В ходе следствия установлено, что организатором преступной группы и этого преступления является 53-летний житель Кубани, которого в криминальных кругах называют вором в законе.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий скрывшийся от следствия криминальный авторитет был задержан в Краснодаре сотрудниками краевого УФСБ. Ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу. Ведется следствие, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В Краснодаре задержан подозреваемый в организации преступной группы и вымогательстве
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