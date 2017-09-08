Водитель фуры ответит в суде за гибель мотоциклиста в ДТП под Воронежем
Семилукский районный суд рассмотрит дело о гибели в ДТП 29-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в суде в четверг, 7 сентября.
Семилукский районный суд рассмотрит дело о гибели в ДТП 29-летнего мотоциклиста. Об этом сообщили в суде в четверг, 7 сентября.
Авария случилась 29 апреля в семилукском селе Девица. Примечательно, что сначала в нарушении правил обвинили самого погибшего. Но при расследовании выяснилось, что смертельное ДТП спровоцировал 52-летний водитель тягача, житель села Девица.
Мотоцикл Honda и фура MAN столкнулись на 204 км автодороги «Курск — Саратов». Сразу после ДТП мотоциклиста увезли в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Водитель большегруза не пострадал.
Как выяснили следователи полиции, водитель тягача начал маневр разворота на полосу движения в сторону Воронежа с крайней правой полосы, не убедившись его в безопасности. В это время в попутном направлении по крайней левой полосе ехал парень на мотоцикле Honda. Фура буквально раздавила мотоциклиста.
По итогам расследования водителя фуры обвинили в нарушении правил дорожного движение, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сообщили в Семилукском районном суде. В наказание ему грозит до 3 лет лишения свободы.