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12:01 (мск), источник: Sputnik.by

Неизвестный напал на студента на улице Бобруйской в Минске

Ранения получил студент одного из белорусских вузов, сейчас следователи осматривают место происшествия.

МИНСК, 8 сен — Sputnik. Неизвестный напал на студента на улице возле железнодорожного вокзала Минска, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Инцидент произошел утром в пятницу: неизвестный напал на студента на улице Бобруйской.

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«Октябрьский районный отдел СК разбирается в обстоятельствах случившегося. Проводится осмотр места происшествия», — рассказала Гончарова.

Как пишут в социальных сетях очевидцы, молодой человек получил ножевые ранения. Степень тяжести травм и личность нападавшего пока не известны.

Некоторые СМИ сообщили, что нападение будто бы произошло в одном из общежитий, однако инцидент случился непосредственно на улице. Более подробная информация будет известна позже.

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