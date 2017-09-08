Неизвестный напал на студента на улице Бобруйской в Минске
Ранения получил студент одного из белорусских вузов, сейчас следователи осматривают место происшествия.
Ранения получил студент одного из белорусских вузов, сейчас следователи осматривают место происшествия.
МИНСК, 8 сен — Sputnik. Неизвестный напал на студента на улице возле железнодорожного вокзала Минска, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.
Инцидент произошел утром в пятницу: неизвестный напал на студента на улице Бобруйской.
«Октябрьский районный отдел СК разбирается в обстоятельствах случившегося. Проводится осмотр места происшествия», — рассказала Гончарова.
Как пишут в социальных сетях очевидцы, молодой человек получил ножевые ранения. Степень тяжести травм и личность нападавшего пока не известны.
Некоторые СМИ сообщили, что нападение будто бы произошло в одном из общежитий, однако инцидент случился непосредственно на улице. Более подробная информация будет известна позже.