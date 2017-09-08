Неизвестный напал на студента на улице Бобруйской в Минске

Как пишут в социальных сетях очевидцы, молодой человек получил ножевые ранения. Степень тяжести травм и личность нападавшего пока не известны.

Некоторые СМИ сообщили, что нападение будто бы произошло в одном из общежитий, однако инцидент случился непосредственно на улице. Более подробная информация будет известна позже.