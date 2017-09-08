Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Россия стала «повелителем ураганов» и обрушилась на США - СМИ
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Кудрин рассказал, что поможет победить коррупцию
Сийярто: Киев отнял права у венгров на обучение на родном языке
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
СМИ: Джигурда порадовал Сеть откровенными кадрами Анисиной
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омске автобус зажал дверьми рюкзак школьника, а потом его переехал

На место ДТП раньше скорой помощи приехали пожарники и МЧС.

Сегодня, 8 сентября, в 7:15 в Старом Кировске автобус переехал школьника. На место ДТП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщают в УМВД России по Омской области, 61-летний водитель автобуса № 45 ехал по улице Мельничная в сторону улицы Талалихина. На остановке «Магазин» из автобуса выходил 10-летний школьник. Когда водитель закрыл двери и поехал, рюкзак мальчика застрял в салоне, а самого ребенка затянуло под колеса автобуса.

Ребенок доставлен в больницу. Как сообщают очевидцы, у школьника сломана нога.

Отметим, что у водителя не обнаружились признаки опьянения. Полицейские начали проверку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Центральный округ Омска заклеили листовками кандидата Саяпина - ФОТО
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Транспортный налог на автомобили могут заменить экологическим
СМИ: КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов в обход санкций
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему Главной героиней и первой, и второй передачи стала супруга народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина
Недвижимость
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Известного астролога отправили в колонию за аферу с квартирами
Половину подмосковных дач нельзя продать даже со скидкой
Интерьер: маленький и стильный лофт в районе Аэропорт
Леди
Почему сексуальное белье вышло из моды Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь