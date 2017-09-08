В Омске автобус зажал дверьми рюкзак школьника, а потом его переехал

Сегодня, 8 сентября, в 7:15 в Старом Кировске автобус переехал школьника. На место ДТП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщают в УМВД России по Омской области, 61-летний водитель автобуса № 45 ехал по улице Мельничная в сторону улицы Талалихина. На остановке «Магазин» из автобуса выходил 10-летний школьник. Когда водитель закрыл двери и поехал, рюкзак мальчика застрял в салоне, а самого ребенка затянуло под колеса автобуса.