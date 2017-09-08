В Омске автобус зажал дверьми рюкзак школьника, а потом его переехал
На место ДТП раньше скорой помощи приехали пожарники и МЧС.
На место ДТП раньше скорой помощи приехали пожарники и МЧС.
Сегодня, 8 сентября, в 7:15 в Старом Кировске автобус переехал школьника. На место ДТП незамедлительно выехала
Как сообщают в УМВД России по Омской области, 61-летний водитель автобуса № 45 ехал по улице Мельничная в сторону улицы Талалихина. На остановке «Магазин» из автобуса выходил 10-летний школьник. Когда водитель закрыл двери и поехал, рюкзак мальчика застрял в салоне, а самого ребенка затянуло под колеса автобуса.
Ребенок доставлен в больницу. Как сообщают очевидцы, у школьника сломана нога.
Отметим, что у водителя не обнаружились признаки опьянения. Полицейские начали проверку.