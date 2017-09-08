Человек в маске убил ночью девушку у одной из минских школ

Сегодня в 1.36 на линию 102 поступило сообщение о том, что на территории одной из школ Московского района Минска обнаружен труп девушки. Сотрудники милиции незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

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Сыщики установили, что накануне вечером к двум девушкам подошел молодой человек в маске. Он поговорил с одной из них — они оказались знакомыми — и исчез. Через некоторое время он вернулся и ножом ранил вторую подругу. Та побежала за помощью к вахтеру находившейся рядом школы, а в это время злоумышленник стал наносить знакомой десятки ножевых ударов, в результате чего она скончалась.

Оперативная отработка поступившей информации позволила установить, что к преступлению причастен молодой человек 1995 года рождения. Ранее он привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков в общественном месте, а также за уклонение от призыва на воинскую службу.