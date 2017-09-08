В Самаре задержали бомжа, подозреваемого в угоне экскаватора
Сотрудники полиции Октябрьского района Самары задержали мужчину без определенного места жительства, которого подозревают угоне экскаватора — погрузчика, совершенном в июле.
Сотрудники полиции Октябрьского района Самары задержали мужчину без определенного места жительства, которого подозревают угоне экскаватора — погрузчика, совершенном в июле.
Машина находилась на стоянке у дома № 17 по пр. Ленина. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, сообщает источник в полиции.
Подозрение в совершении преступления пало на 24-летнего жителя Армении, который проживает на территории города без регистрации.
Расследование уголовного дела продолжается.