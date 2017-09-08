Два человека погибли в Братске при столкновении жигулей и грузовика
Два человека погибли и два пострадали в дорожной аварии в Братске.
Два человека погибли и два пострадали в дорожной аварии в Братске.
Как 8 сентября 2017 года сообщила
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП. Установлено, что водитель автомобиля «Рено-Магнум» не выставил знаки аварийной остановки. В ходе проведения расследования предстоит выяснить причины остановки грузового автомобиля на проезжей части, были ли включены на нем световые приборы. По окончанию следствия будет установлена степень виновности каждого из участников аварии.