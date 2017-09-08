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13:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два человека погибли в Братске при столкновении жигулей и грузовика

Два человека погибли и два пострадали в дорожной аварии в Братске.

Как 8 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, сегодня около 4:40 на 132 км федеральной автодороги «Вилюй» 44-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 врезался в грузовой автомобиль «Рено-Магнум» с прицепом, который стоял на проезжей части в попутном направлении. После столкновения «Жигули» отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с грузовым автомобилем «Фритлайнер-Коламбия». В результате дорожного происшествия погибли две пассажирки отечественного автомобиля 69 и 33 лет, а его водитель и еще один пассажир с различными травмами доставлены в больницу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств ДТП. Установлено, что водитель автомобиля «Рено-Магнум» не выставил знаки аварийной остановки. В ходе проведения расследования предстоит выяснить причины остановки грузового автомобиля на проезжей части, были ли включены на нем световые приборы. По окончанию следствия будет установлена степень виновности каждого из участников аварии.

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