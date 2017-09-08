В столице Сибири дрифт-кар столкнулся с автобусом

В Левобережье столицы Сибири на улице Станционной возле остановки «Пешеходный мост» не поделили дорогу спортивная иномарка и пассажирский автобус. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Из-за дорожно-транспортного происшествия в районе Площади Труда образовался крупный дорожно-транспортный затор в оба направления движения. Водителям рекомендовано поискать пути объезда.

Гонщик за рулём автомобиля для дрифта с дерзким посланием на лобовом стекле столкнулся с автобусом. Машины почти полностью перегородили проезжую часть в сторону площади Труда. Обстоятельства аварии неизвестны.