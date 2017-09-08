59 человек утонули за купальный сезон в Ростовской области

59 человек утонули в Ростовской области во время купального сезона 2017 года, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

«В период купального сезона с 01 июня по 01 сентября 2017 года, на территории Ростовской области утонуло 59 человек, что на 5% меньше чем в 2016 году (62 чел.)», — говорится в сообщении.

Среди погибших на водоемах Ростовской области летом 2017 года — четверо несовершеннолетних, что на шесть человек меньше, чем в прошлом году.