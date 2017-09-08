В Воронеже пенсионерка устроила в огороде плантацию мака
Женщина заявила полицейским, что выращивала наркотики для себя.
Женщина заявила полицейским, что выращивала наркотики для себя.
Полицейские нашли в огороде у воронежской пенсионерки целую плантацию мака. У 59-летней женщины изъяли 270 кустов растения, содержащего наркотики, рассказали в
Поводом для проверки участка пенсионерки на улице Сомовской в Железнодорожном районе стала информация оперативников. Речь шла о том, что женщина торгует наркотиками. Экспертиза установила, что хозяйка вырастила у себя в огороде 530 гр маковой соломы.
При допросе женщина заявила, что растила мак для собственного употребления. В отношении пенсионерки возбудили дело о незаконном изготовлении и хранении наркотиков (ч.2 ст. 228 УК РФ), сообщили в полиции. Подозреваемая в преступлении, за которое наказывают лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, находится под подпиской о невыезде.