В Воронеже пенсионерка устроила в огороде плантацию мака

Полицейские нашли в огороде у воронежской пенсионерки целую плантацию мака. У 59-летней женщины изъяли 270 кустов растения, содержащего наркотики, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 8 сентября.

Поводом для проверки участка пенсионерки на улице Сомовской в Железнодорожном районе стала информация оперативников. Речь шла о том, что женщина торгует наркотиками. Экспертиза установила, что хозяйка вырастила у себя в огороде 530 гр маковой соломы.