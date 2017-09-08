В Воронеже в лесополосе нашли артиллерийский снаряд времен войны

Воронежцы нашли артиллерийский снаряд 85 мм времен Великой Отечественной войны в лесополосе Коминтерновского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу, 8 сентября. Инцидент произошел днем 7 сентября.

Расчет аварийно-спасательной службы по заявке горадминистрации изъял снаряд в 16:30. Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново» в 18:00.

С начала 2017 года воронежцы не раз находили боеприпасы времен войны во время прогулки. В марте 2017 года горожане нашли мину возле сквера «Дубрава» на Московском проспекте, в начале мая артиллерийский снаряд обнаружили на улице Антонова-Овсеенко. В конце марта минометную мину обнаружили в ходе ремонтных работ на трассе «Воронеж-Луганск». В мае 2017 года рабочие нашли две ручных гранаты во время земляных работ на улице Майкова. В июне снаряд и ручную гранату обнаружили при земляных работах в Левобережном районе.