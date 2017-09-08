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13:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже в лесополосе нашли артиллерийский снаряд времен войны

Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново».

Воронежцы нашли артиллерийский снаряд 85 мм времен Великой Отечественной войны в лесополосе Коминтерновского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу, 8 сентября. Инцидент произошел днем 7 сентября.

Расчет аварийно-спасательной службы по заявке горадминистрации изъял снаряд в 16:30. Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново» в 18:00.

С начала 2017 года воронежцы не раз находили боеприпасы времен войны во время прогулки. В марте 2017 года горожане нашли мину возле сквера «Дубрава» на Московском проспекте, в начале мая артиллерийский снаряд обнаружили на улице Антонова-Овсеенко. В конце марта минометную мину обнаружили в ходе ремонтных работ на трассе «Воронеж-Луганск». В мае 2017 года рабочие нашли две ручных гранаты во время земляных работ на улице Майкова. В июне снаряд и ручную гранату обнаружили при земляных работах в Левобережном районе.

Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам «112» (с мобильных), «101» (с мобильных и городских) или телефону доверия МЧС 8 (473) 277 99 00.

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