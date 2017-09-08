В Воронеже в лесополосе нашли артиллерийский снаряд времен войны
Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново».
Боеприпас уничтожили на полигоне «Погоново».
Воронежцы нашли артиллерийский снаряд 85 мм времен Великой Отечественной войны в лесополосе Коминтерновского района, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
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С начала 2017 года воронежцы не раз находили боеприпасы времен войны во время прогулки. В марте 2017 года горожане нашли мину возле сквера «Дубрава» на Московском проспекте, в начале мая артиллерийский снаряд обнаружили на улице
Спасатели в очередной раз напомнили жителям региона, что нельзя прикасаться к найденным боеприпасам, закапывать их в землю или бросать в воду. Желательно запомнить место обнаружения снаряда и по возможности установить предупредительные знаки. О находке следует сообщить в службу спасения по телефонам «112» (с мобильных), «101» (с мобильных и городских) или телефону доверия МЧС 8 (473) 277 99 00.