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12:41 (мск), источник: Newtimes.kz

Четверо граждан Казахстана находятся в эпицентре урагана «Ирма» в Доминикане

Четверо граждан Казахстана в настоящее время находятся на связи с Почетным консулом Казахстана в Доминиканской Республике. Им даны инструкции на случай чрезвычайной ситуации из-за урагана «Ирма», передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Об этом в Facebook сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

Точное количество казахстанцев, находящихся на Доминикане сейчас выясняется.

«Как известно, более миллиона человек уже пострадали от разрушительного урагана “Ирма” в странах Карибского бассейна. Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация. В этой связи Посольства Казахстана в США, в Канаде, Консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли “горячие линии” и готовы оказать необходимую помощь гражданам Казахстана», — написал Жайнаков.

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Как сообщил официальный представитель МИД, они рекомендуют всем гражданам Казахстана, находящимся в зонах стихийного бедствия, следовать указаниям местных властей и, в случае необходимости экстренной помощи, связаться с консульством.

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