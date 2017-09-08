Четверо граждан Казахстана находятся в эпицентре урагана «Ирма» в Доминикане

«Как известно, более миллиона человек уже пострадали от разрушительного урагана “Ирма” в странах Карибского бассейна. Тропический циклон движется вдоль островов региона и направляется к восточному побережью США. В штате Флорида объявлен режим чрезвычайного положения, в некоторых районах началась эвакуация. В этой связи Посольства Казахстана в США, в Канаде, Консульство на Кубе и почетные консулы нашей страны в Доминикане и на Багамах открыли “горячие линии” и готовы оказать необходимую помощь гражданам Казахстана», — написал Жайнаков.