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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым

Глава «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову недавнее обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим главой Минэкономики Алексеем Улюкаевым.

Источник: РИА "Новости"
Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну.
Игорь Сечин
Глава «Роснефти»
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Он отметил, что в беседе «ничего такого не сказал», но там «есть то, что не относится лично» к нему. «И поэтому тоже я так жестко накануне высказался, когда меня журналисты попросили прокомментировать показания Улюкаева. Процесс, конечно, должен был быть закрытым», — отметил Игорь Сечин.

Расшифровка беседы экс-министра с главой «Роснефти» перед задержанием 14 ноября была зачитана в суде 5 сентября. Как следует из расшифровки, Игорь Сечин передал своему собеседнику «весь объем» предполагаемой взятки в размере $2 млн, а также корзинку с «колбасой». Алексей Улюкаев настаивает, что в его закрытой на замок сумке было «подаренное другом» вино. Напомним, его обвиняют в получении взятки в размере $2 млн Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть».

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