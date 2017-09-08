Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым

Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну.

Он отметил, что в беседе «ничего такого не сказал», но там «есть то, что не относится лично» к нему. «И поэтому тоже я так жестко накануне высказался, когда меня журналисты попросили прокомментировать показания Улюкаева. Процесс, конечно, должен был быть закрытым», — отметил Игорь Сечин.