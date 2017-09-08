В Эрмитаже произошло задымление

«В настоящее время ведутся работы по выявлению места задымления и его причин», — сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе музея.

При этом собеседник не уточнил, работают ли на месте сотрудники МЧС и в каком из помещений произошло задымление.