В Эрмитаже произошло задымление
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — В Государственном Эрмитаже произошло задымление в одном из помещений Зимнего дворца.
Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — В Государственном Эрмитаже произошло задымление в одном из помещений Зимнего дворца.
«В настоящее время ведутся работы по выявлению места задымления и его причин», — сообщили «Интерфаксу» в пятницу в
Пользователи социальных сетей делятся фотографиями происшествия. На них видно, что у Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади стоят пожарные расчеты.
«Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий со стороны