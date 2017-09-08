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12:55 (мск), источник: Интерфакс

В Эрмитаже произошло задымление

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU — В Государственном Эрмитаже произошло задымление в одном из помещений Зимнего дворца.

«В настоящее время ведутся работы по выявлению места задымления и его причин», — сообщили «Интерфаксу» в пятницу в пресс-службе музея.

При этом собеседник не уточнил, работают ли на месте сотрудники МЧС и в каком из помещений произошло задымление.

Пользователи социальных сетей делятся фотографиями происшествия. На них видно, что у Зимнего дворца со стороны Дворцовой площади стоят пожарные расчеты.

«Интерфаксу» пока не удалось получить комментарий со стороны пресс-службы ГУ МЧС.

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