Росгвардия прокомментировала задержание фанатов воронежского «Факела» после матча в Курске

Управление Росгвардии по Курской области прокомментировало задержание нескольких воронежских фанатов после матча «Факела» и «Авангарда». В ходе игры болельщики из Воронежа нецензурно выражались в адрес курской команды и зажгли дымовые шашки, которые запрещено использовать законодательством РФ, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе ведомства в пятницу, 8 сентября.

После футбольного матча двоих фанатов «Факела» задержали сотрудники полиции. Другие болельщики, недовольные действиями стражей порядка, стали вести себя агрессивно, нецензурно выражаться в адрес правоохранителей и игнорировать требования сотрудников МВД и Росгвардии. Также, по данным ведомства, фанаты мешали выезду транспорта с территории стадиона.

— Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены сопроводить фанатов к их автотранспорту. В свою очередь фанаты продолжали выражать неповиновение, оскорбляли сотрудников правоохранительных органов, выкрикивали в их адрес угрозы, а некоторые из них призывали к применению физической силы в отношении правоохранителей, а также завладению их специальными средствами, — говорится в официальном ответе Росгвардии.

После стражи порядка задержали ещё троих болельщиков за неповиновение. Их уже привлекли к административной ответственности в виде штрафов. В отношении двух других фанатов составили административные протоколы о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Болельщиков будут судить в Воронеже.

Футболисты воронежского «Факела» проиграли соперникам из курского «Авангарда» в матче 12 тура Первенства России по футболу среди команд ФНЛ 6 сентября. Встреча в Курске завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. После матча сотрудники ОМОНа избили болельщиков воронежского «Факела». Видео появилось в сети.

Как ранее рассказал корреспонденту «Вести-Воронеж» президент фан-клуба «Факела» Максим Александров, люди выходили из сектора на парковку к своим автобусам, когда раздалась команда от сотрудников правопорядка загрузить транспортные средства за две минуты. Болельщики не успели, после чего прозвучала команда «стройся» и три ряда ОМОНа побежали, размахивая дубинками.

Максим Александров не отрицал, что воронежские фанаты использовали пиротехнику. Но, по словам президента фан-клуба, стражи порядка задержали не тех. Людей просто «выдернули из толпы и закинули в автозаки». При этом Александров отмечает, что беспорядки были в первом тайме, и у стражей порядка было больше часа, чтобы установить подозреваемых.