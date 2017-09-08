Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пророческое интервью Собчака 15 лет назад о Крыме и Украине
Почему натуральное — не значит полезное
Ротенберг ответил на вопрос о «разваливающемся» мосту в Крым
Назван регион РФ, где 70% мужчин до 35 лет умирают из-за пьянства
В Швейцарии подтвердили конфискацию «золота Януковича»
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
СМИ: Пророческое интервью Собчака 15-лет назад про Крым и Украину
Бом возмущен ответом России на санкции США
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Роскошная пара: Казанова с итальянцем восхитили Сеть - СМИ
"Мы давно не вместе": Топурия заговорила о супруге
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Госдеп США дал ответ на идею ввода миротворцев в Донбасс – СМИ
Эксперт об иске РФ: Как им выкручиваться, не знаю
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
9Празднование Курбан-байрама
10В Саудовской Аравии начался Хадж
13:07 (мск), источник: Om1.ru

В Омске Следственный комитет начал проверку по факту переезда школьника

Инцидент произошел сегодня утром в Старом Кировске.

В ходе проверки сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку действиям виновным, проверят наличие признаки преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел в 7 утра 8 сентября. На остановке «Магазин» водитель закрыл двери автобуса и начал движение не убедившись, что все пассажиры вышли из салона. В результате рюкзак 10-летнего школьника зажало дверьми, и мальчик попал под колеса автобуса. Ребенок доставлен в больницу с открытым переломом кости голени.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Центральный округ Омска заклеили листовками кандидата Саяпина - ФОТО
Российские ВКС уничтожили «министра войны» ИГ
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
МИД: за ситуацией с дипсобственностью стоят спецслужбы США
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Литва предложила создать «военную Шенгенскую зону»
Избран новый президент Международного паралимпийского комитета
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь