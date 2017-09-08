В Омске Следственный комитет начал проверку по факту переезда школьника

В ходе проверки сотрудники Следственного комитета дадут правовую оценку действиям виновным, проверят наличие признаки преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

Напомним, инцидент произошел в 7 утра 8 сентября. На остановке «Магазин» водитель закрыл двери автобуса и начал движение не убедившись, что все пассажиры вышли из салона. В результате рюкзак 10-летнего школьника зажало дверьми, и мальчик попал под колеса автобуса. Ребенок доставлен в больницу с открытым переломом кости голени.