Судье Умирзаку Серимову предъявлены обвинения в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 8 сен — Sputnik. В Алматы начался суд по резонансному делу судьи Умирзака Серимова. По мнению пострадавших, его неправомерное решение стало причиной самосожжения женщины, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

Согласно обвинительному акту, в сентябре 2009 года судье Алатауского районного суда Алматы Умирзаку Серимову поступило дело об установлении юридического факта брака между Нурлыбеком Масаковым и Баян Минбаевой. Минбаева хотела получить право наследовать дом, где она сожительствовала Нурлыбеком Масаковым — своим гражданским мужем, который недавно умер. Судебное решение было необходимо для оформления наследства. Судья признал брак между ними.

Однако позже о претензиях на недвижимость заявил брат умершего. Чтобы отменить брак между родственником и Минбаевой, он обратился в суд. Судья Серимов не принял дело в производство, но и не вынес определения об отказе в принятии заявления.

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Так, Минбаева оформила наследство и продала дом Светлане Турганбаевой. Но договор купли-продажи оказался незаконным, когда судья Серимов отменил старое решение о признании брака.

Наследнику удалось доказать в суде правоту. Суд обязал Светлану Турганбаеву и ее родных покинуть недавно купленный дом. Во время принудительного выселения женщина подожгла себя, а позже скончалась в больнице.

Сегодня бывшему судье Серимову было предъявлено обвинение по статьям 307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями) и 350 УК РК (вынесение заведомо неправосудных решений). Подсудимый с обвинением не согласился, пожаловавшись на нарушения прав.

«Сущность обвинения мне понятна, обвинение я не признаю в полном объеме. Предъявленное обвинение обстоятельствам дела не соответствует, грубо нарушает нормы уголовного и уголовно-процессуального права. Это своеобразная расправа надо мной», — высказал свое мнение после оглашения обвинительного акта Умирзак Серимов.

Суд приступил к допросу потерпевшей — дочери Светланы Турганбаевой Айнур Омарбаевой. По ее словам, 6 апреля 2010 года ее мать купила дом в микрорайоне Улжан у Баян Минбаевой, все правоустанавливающие документы были в порядке. Однако через месяц к ним приехали сотрудники Алатауского РОВД и брат Масакова, которые заявили, что они незаконно проживают в этом доме.

Позже, когда ее семья захотела прописаться, в ЦОНе им сообщили, что 7 апреля 2010 года на дом был наложен арест из-за определения судьи Серимова. В июле следующего года Алатауским судом было вынесено постановление об их выселении, а семья была признана недобросовестным покупателем.

«Вы сами не говорили: «Мама подожги себя?» — задал подсудимый вопрос Омарбаевой, вызвав шум в зале и слезы дочери погибшей.

Потерпевшая попросила суд о справедливом приговоре, напомнив, что ситуация не разрешается уже семь лет.

Сторона защиты попросила провести посмертную психологическую экспертизу Светланы Турганбаевой, суд оставил ходатайство открытым.