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13:24 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии убивший девушку из ревности парень помещен под стражу

В Белебее 22-летнему подозреваемому в убийстве девушки предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

Напомним, 4 сентября подозреваемый встретился с 20-летней возлюбленной. Девушка сообщила парню, что хочет прекратить с ним отношения. Тогда юноша поднял камень с земли и дважды ударил им свою возлюбленную по голове. Девушка умерла в скорой, не успев доехать до больницы.

Подозреваемому было предъявлено обвинение. Кроме того, он был заключен под стражу.

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