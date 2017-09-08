В Башкирии убивший девушку из ревности парень помещен под стражу

Напомним, 4 сентября подозреваемый встретился с 20-летней возлюбленной. Девушка сообщила парню, что хочет прекратить с ним отношения. Тогда юноша поднял камень с земли и дважды ударил им свою возлюбленную по голове. Девушка умерла в скорой, не успев доехать до больницы.