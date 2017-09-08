Грибник нашел в поле под Гурьевском 20 снарядов времен войны

Грибник обнаружил в Гурьевском районе два десятка снарядов времен Второй Мировой войны. Об этом в пятницу сообщает официальный паблик системы 112 «ВКонтакте».

Сообщение поступило в экстренные службы в четверг. В поле приблизительно в 5 км от поселка Поддубное мужчина нашел около 20 снарядов, предположительно, от миномёта. На место выехали все экстренные оперативные службы.