В Воронежской области экс-начальник уголовного розыска получил 11 лет за сбыт наркотиков

Панинский суд признал виновным 39-летнего бывшего начальника районного отделения уголовного розыска отдела МВД России в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник судьи Михаил Тестов в четверг, 7 сентября.

По данным следствия, бывший сотрудник полиции несколько раз сбывал наркотики в октябре 2016 года. Панинец продал наркотическое средство общей массой более 5 г, содержащее героин, за 5 тыс. рублей. Также сбыл 1,45 г наркотика за 2,4 тыс. рублей.