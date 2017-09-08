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13:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области экс-начальник уголовного розыска получил 11 лет за сбыт наркотиков

Бывший полицейский из Панино «заработал» на продаже героина 7 тыс рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Панинский суд признал виновным 39-летнего бывшего начальника районного отделения уголовного розыска отдела МВД России в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник судьи Михаил Тестов в четверг, 7 сентября.

По данным следствия, бывший сотрудник полиции несколько раз сбывал наркотики в октябре 2016 года. Панинец продал наркотическое средство общей массой более 5 г, содержащее героин, за 5 тыс. рублей. Также сбыл 1,45 г наркотика за 2,4 тыс. рублей.

При попытке задержания мужчина пытался скрыться и уничтожить вещественные доказательства. Панинца признали виновным по ч. 3, ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в крупном размере).

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