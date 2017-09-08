В Воронежской области экс-начальник уголовного розыска получил 11 лет за сбыт наркотиков
Бывший полицейский из Панино «заработал» на продаже героина 7 тыс рублей.
Бывший полицейский из Панино «заработал» на продаже героина 7 тыс рублей.
Панинский суд признал виновным 39-летнего бывшего начальника районного отделения уголовного розыска отдела МВД России в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил помощник судьи Михаил Тестов в четверг, 7 сентября.
По данным следствия, бывший сотрудник полиции несколько раз сбывал наркотики в октябре 2016 года. Панинец продал наркотическое средство общей массой более 5 г, содержащее героин, за 5 тыс. рублей. Также сбыл 1,45 г наркотика за 2,4 тыс. рублей.
При попытке задержания мужчина пытался скрыться и уничтожить вещественные доказательства. Панинца признали виновным по ч. 3, ч. 4 ст. 228. 1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков в крупном размере).