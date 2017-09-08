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13:48 (мск), источник: Новости Перми

Военнослужащий из Прикамья погиб в Ленинградской области

ЧП произошло 7 сентября на полигоне. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

В четверг на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области во время проведения плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после рикошета и взорвался возле укрытия, где находились шесть военнослужащих группы военного инженерного обеспечения.

В результате погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края Андрей В. Еще пять человек пострадали и были госпитализированы, пишет «Фонтанка».

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