Военнослужащий из Прикамья погиб в Ленинградской области
ЧП произошло 7 сентября на полигоне. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
ЧП произошло 7 сентября на полигоне. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.
В четверг на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области во время проведения плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после рикошета и взорвался возле укрытия, где находились шесть военнослужащих группы военного инженерного обеспечения.
В результате погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края Андрей В. Еще пять человек пострадали и были госпитализированы, пишет «Фонтанка».