Военнослужащий из Прикамья погиб в Ленинградской области

В четверг на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области во время проведения плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от траектории после рикошета и взорвался возле укрытия, где находились шесть военнослужащих группы военного инженерного обеспечения.



В результате погиб 20-летний военнослужащий из Пермского края Андрей В. Еще пять человек пострадали и были госпитализированы, пишет «Фонтанка».