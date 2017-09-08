Четыре эрмитажных кота задохнулись во время пожара в музее

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о задымлении в Эрмитаже со стороны Адмиралтейства поступило 8 сентября в 11.57. Уже в 12.04 первые расчеты производили разведку на месте. Из рядом расположенных помещений вывели 20 человек. Выяснилось, что горела обстановка в подсобном 7-метровом помещении по всей площади. В 12.50 возгорание было локализовано. Сейчас огнеборцы проверяют соседние комнаты.
Личным составом на месте, куда по третьему номеру (в данном случае, автоматически присвоенному) прибыли 36 пожарных расчетом и 127 сотрудников, руководил лично глава ГУ МЧС Северной столицы Алексей Аникин.
По данным нашего издания, в помещении не было ничего, кроме труб, и горела в основном их обшивка. Из-за расположения и формы подсобки была проблема с доступом к очагу возгорания.
В подвалах Эрмитажа чаще можно увидеть местных котов, чем людей. Животным больше всего и досталось от дыма. По уточненным данным, четырех котов спасти не удалось, а вот пятого пожарные откачали. Всего в Эрмитаже от 50 до 70 защитников от мышей.
Причину возгорания будут устанавливать пожарные дознаватели, но пока есть две версии — самовозгорание проводки или электроприборов, или занесение огня, то есть, непотушенный окурок.
Напомним, что на работе музея пожар не отразился.