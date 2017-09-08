Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали почему американец не вышел на пьедестал с русским
СМИ: Актер Алексей Пашинин погиб в бою в Украине
Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок
Путин ответил на намерения США поставить летальное оружие Киеву
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Кто такие рохинджа?В понедельник в столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку проживающих в Мьянме мусульман-рохинджа. Почему их притесняют и каковы истоки конфликта в Мьянме?
Почему Украина сейчас решила прокопать канал вокруг Крыма-эксперт
СМИ: Госдеп США боится ответных мер со стороны РФ
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Директор Пашинина ответила на сообщения о гибели актера - СМИ
36-летняя звезда "Реальных пацанов" показала тело
Мелания Трамп пришла на шпильках в церковь в Вашингтоне (фото)
В моду вошел цвет под названием «ром и масло» (фото)
Похудевшая Пелагея появилась с супругом на вечернке - СМИ
Госдеп США ответил на идею ввода миротворцев в ДНР
Родители устроившего стрельбу школьника сделали заявление
Известный российский архитектор Щетинин умер в США
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
13:58 (мск), источник: РИА Новости

После ЧП в Балашихе госпитализированы пять человек, в том числе ребенок

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщает пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на главу областного Минздрава Дмитрия Маркова.

К нам поступил вызов скорой помощи, что около кинотеатра есть шестеро пострадавших. Все они сейчас осмотрены: один отпущен на амбулаторное лечение, пятеро, из которых один ребенок, госпитализированы. Их состояние оценивается как средняя степень тяжести. Госпитализированные находятся в Балашихинской центральной районной больнице.
Дмитрий Марков
Глава Минздрава по Московской области

Стена бывшего кинотеатра «Союз» обрушилась в пятницу в Балашихе. Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, здание бывшего кинотеатра «Союз» находилось на реконструкции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Не менее 10 человек пострадали от частичного обрушения здания в Балашихе
Во время загрузки произошла ошибка.
14:57 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Клинцевич объяснил, зачем США эвакуировали главарей ИГ* из Сирии
'Интересный комментарий': Госдеп оценил слова Путина о Тиллерсоне
МИД назвал «оккупацией» появление спецслужб США в консульстве
В Мексике произошло сильное землетрясение и ожидается цунами
Избирателей зазывают на выборы квартирами и машинами
Сечин назвал «кретинизмом» обнародование разговора с Улюкаевым
Медведев призвал готовиться к «смерти» некоторых профессий
Пять экс-президентов США начали сбор средств для жертв «Харви»
Эксперт остался доволен техническими новшествами на выборах в РФ
Спорт
Чемпионат России возобновляется после перерыва на матчи сборных 9-й тур РФПЛ стартует в пятницу матчем между пермским «Амкаром» и московским ЦСКА
Авто
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры Официальная премьера концепта семиместного кроссовера BMW X7 состоится 8 сентября, затем самый большой внедорожник марки привезут во Франкфурт
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8+ подешевел на 30% Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 30% дешевле
Кино
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club Канал ТНТ презентовал новый сезон своего самого популярного комедийного шоу звездным гостям
Недвижимость
Москва изменила стандарты отделки квартир по реновации
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Спрос на вторичные квартиры стал самым низким за 10 лет
Леди
Любимое белье российских женщин вышло из моды (фото) Почему кружевные комплекты — последнее, что стоит покупать этой осенью
Дети
У Джорджа и Амаль Клуни больше не будет детей Супруги дали первое совместное интервью после рождения близнецов.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь