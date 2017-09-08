После ЧП в Балашихе госпитализированы пять человек, в том числе ребенок

К нам поступил вызов скорой помощи, что около кинотеатра есть шестеро пострадавших. Все они сейчас осмотрены: один отпущен на амбулаторное лечение, пятеро, из которых один ребенок, госпитализированы. Их состояние оценивается как средняя степень тяжести. Госпитализированные находятся в Балашихинской центральной районной больнице.

Дмитрий Марков Глава Минздрава по Московской области