После ЧП в Балашихе госпитализированы пять человек, в том числе ребенок
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщает
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Пять человек, в том числе один ребенок, госпитализированы после обрушения стены кинотеатра в подмосковной Балашихе, сообщает
К нам поступил вызов скорой помощи, что около кинотеатра есть шестеро пострадавших. Все они сейчас осмотрены: один отпущен на амбулаторное лечение, пятеро, из которых один ребенок, госпитализированы. Их состояние оценивается как средняя степень тяжести. Госпитализированные находятся в Балашихинской центральной районной больнице.
Стена бывшего кинотеатра «Союз» обрушилась в пятницу в Балашихе. Как сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, в результате ЧП на улице Фадеева пострадали семь человек.
Как сообщили РИА Новости в