По факту гибели мальчика в Черемхово следком начал проверку

Трагедия произошла накануне. Школьник запутался в верёвках качели во дворе жилой многоэтажки по улице Шевченко. Ребёнка обнаружили прохожие, они освободили его и опустили на землю. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть от удушья.

— Известно, что семья мальчика полная, благополучная, на учёте в ПДН не состоит. Следователи устанавливают свидетелей и все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, — говорит старший инспектор отдела ОПК СУ С. К. России по Иркутской области Олеся Саренкова.