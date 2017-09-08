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15:27 (мск), источник: Вести Иркутск

По факту гибели мальчика в Черемхово следком начал проверку

Следком начал доследственную проверку по факту гибели десятилетнего мальчика на детской площадке в Черемхово.

Трагедия произошла накануне. Школьник запутался в верёвках качели во дворе жилой многоэтажки по улице Шевченко. Ребёнка обнаружили прохожие, они освободили его и опустили на землю. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть от удушья.

— Известно, что семья мальчика полная, благополучная, на учёте в ПДН не состоит. Следователи устанавливают свидетелей и все обстоятельства произошедшего, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, — говорит старший инспектор отдела ОПК СУ С. К. России по Иркутской области Олеся Саренкова.

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