Житель Воронежской области пойдет под суд за убийство соседа из-за саженцев деревьев

По версии следствия, инцидент произошел днем 16 мая 2017 года. Нетрезвый давыдовец решил, что сосед выкопал саженцы деревьев с его участка. Мужчина пришел к пенсионеру и много раз ударил его ножом в голову, грудь и руку. После этого давыдовец сбежал, спрятав нож в автомобиле. Вышедшие на крики жильцы увидели истекающего кровью соседа и вызвали полицию и скорую помощь. Пенсионер скончался в больнице на следующий день.