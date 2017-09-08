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15:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области пойдет под суд за убийство соседа из-за саженцев деревьев

Суд рассмотрит дело в отношении 54-летнего жителя поселка Давыдовка в Лискинском районе, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 8 сентября. Мужчину заподозрили в убийстве 67-летнего соседа.

Источник: РИА "Воронеж"

По версии следствия, инцидент произошел днем 16 мая 2017 года. Нетрезвый давыдовец решил, что сосед выкопал саженцы деревьев с его участка. Мужчина пришел к пенсионеру и много раз ударил его ножом в голову, грудь и руку. После этого давыдовец сбежал, спрятав нож в автомобиле. Вышедшие на крики жильцы увидели истекающего кровью соседа и вызвали полицию и скорую помощь. Пенсионер скончался в больнице на следующий день.

На предварительном следствии давыдовец не признал вину, попытавшись свалить вину на знакомого, который был очевидцем убийства. Показания мужчины опровергли собранными доказательствами. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело передали в суд. Мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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