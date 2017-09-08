Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления

В свою очередь начальник ГУ МЧС Алексей Аникин сообщил журналистам, что пострадали пять животных. По его словам, одну из кошек «откачали» с помощью специального аппарата.

За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов Санкт-Петербурга. Считается, что их служба в Зимнем дворце началась еще при Елизавете Петровне. В настоящее время в городе отмечается даже специальный праздник — День эрмитажного кота и создан туристический маршрут «Кошачий Петербург». В 2015 году британская пресса включила эрмитажных котов в число самых необычных достопримечательностей мира.