Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
Животные отправлены в ветлечебницу с дымовой интоксикацией.
Животные отправлены в ветлечебницу с дымовой интоксикацией.
«Животные не погибли, получили дымовую интоксикацию. Их отправляют в ветлечебницу», — отметила она.
В свою очередь начальник ГУ МЧС Алексей Аникин сообщил журналистам, что пострадали пять животных. По его словам, одну из кошек «откачали» с помощью специального аппарата.
За последние годы коты Эрмитажа стали одним из популярных туристических брендов