Екатеринбургский бизнесмен попал под «уголовку» за ДТП 3-летней давности

В отношении екатеринбургского бизнесмена Владимира Боярченко возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Поводом для этого стало ДТП трехгодичной давности, в котором погиб 27-летний велосипедист.

Авария произошла 10 августа 2014 года. Павел Кочев ехал на велосипеде по Объездной дороге в районе Ботаники. Молодого человека сбил Land Cruiser Prado, за рулем которого, как предполагается, находился бизнесмен. Спустя два дня велосипедист скончался в больнице, не приходя в сознание.

На протяжении трех лет отец погибшего Сергей Кочев добивался возбуждения дела. Следственные органы неоднократно выносили отказ, который был поддержан прокуратурой и судом. В обосновании указывалось, что у водителя иномарки не было возможности избежать столкновения.