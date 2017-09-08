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14:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский бизнесмен попал под «уголовку» за ДТП 3-летней давности

В котором погиб велосипедист.

В отношении екатеринбургского бизнесмена Владимира Боярченко возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Поводом для этого стало ДТП трехгодичной давности, в котором погиб 27-летний велосипедист.

Авария произошла 10 августа 2014 года. Павел Кочев ехал на велосипеде по Объездной дороге в районе Ботаники. Молодого человека сбил Land Cruiser Prado, за рулем которого, как предполагается, находился бизнесмен. Спустя два дня велосипедист скончался в больнице, не приходя в сознание.

На протяжении трех лет отец погибшего Сергей Кочев добивался возбуждения дела. Следственные органы неоднократно выносили отказ, который был поддержан прокуратурой и судом. В обосновании указывалось, что у водителя иномарки не было возможности избежать столкновения.

«Мы писали множество жалоб во все инстанции, дошли вплоть до Генпрокуратуры РФ, чтобы обратить внимание на происходящее. И в данной ситуации эти многочисленные жалобы помогли нам. Правоохранители осознали свою ошибку и возбудили уголовное дело. Есть все перспективы для того, чтобы виновное лицо понесло наказание», — рассказал «Уралинформбюро» управляющий партнер адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.

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