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14:30 (мск), источник: Клопс.ru

Сгоревшие ночью на ул. Коломенской два автомобиля оказались Mazda 6 и Nissan Qashqai

Во дворе полностью сгорели Mazda 6 и Nissan Qashqai.

Сгоревшие в ночь на 8 сентября на ул. Коломенской два автомобиля оказались иномарками. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошёл около 0:05. Во дворе полностью сгорели Mazda 6 и Nissan Qashqai. В ликвидации участвовали два пожарных расчёта и 11 человек личного состава. Пострадавших нет.

Как пояснила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, сейчас полицейские отрабатывают все версии произошедшего. Назначена автотехническая экспертиза.

Всех, кто стал свидетелем пожара, сотрудники правоохранительных органов просят обращаться в дежурную часть по телефону 8 (4012) 21−46−39.

По словам очевидца, сначала послышался хлопок, потом сработали сигнализации. На парковке загорелись два автомобиля. Хозяева машин сейчас находятся на отдыхе.

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