Сгоревшие ночью на ул. Коломенской два автомобиля оказались Mazda 6 и Nissan Qashqai

Сгоревшие в ночь на 8 сентября на ул. Коломенской два автомобиля оказались иномарками. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар произошёл около 0:05. Во дворе полностью сгорели Mazda 6 и Nissan Qashqai. В ликвидации участвовали два пожарных расчёта и 11 человек личного состава. Пострадавших нет.

Как пояснила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, сейчас полицейские отрабатывают все версии произошедшего. Назначена автотехническая экспертиза.

Всех, кто стал свидетелем пожара, сотрудники правоохранительных органов просят обращаться в дежурную часть по телефону 8 (4012) 21−46−39 .