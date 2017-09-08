Сгоревшие ночью на ул. Коломенской два автомобиля оказались Mazda 6 и Nissan Qashqai
Во дворе полностью сгорели Mazda 6 и Nissan Qashqai.
Во дворе полностью сгорели Mazda 6 и Nissan Qashqai.
Сгоревшие в ночь на 8 сентября на ул. Коломенской два автомобиля оказались иномарками. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Пожар произошёл около 0:05. Во дворе полностью сгорели Mazda 6 и Nissan Qashqai. В ликвидации участвовали два пожарных расчёта и 11 человек личного состава. Пострадавших нет.
Как пояснила начальник
Всех, кто стал свидетелем пожара, сотрудники правоохранительных органов просят обращаться в дежурную часть по телефону
По словам очевидца, сначала послышался хлопок, потом сработали сигнализации. На парковке загорелись два автомобиля. Хозяева машин сейчас находятся на отдыхе.