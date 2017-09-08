Строительный альпинист снял 3-летнюю девочку с подоконника девятого этажа дома в Иркутске
Родители оставили ее одну в квартире.
Родители оставили ее одну в квартире.
Установлено, что девочка сидела на подоконнике девятого этажа и плакала. Одним из свидетелей происходящего стала Наталья Шевцева. Иркутянка вспомнила, что на соседней высотке занимаются кровельными работами строительные альпинисты, и обратилась к ним за помощью.
«В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей произошедшего. По окончании проверки действиям родителей будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении
Неравнодушных граждан руководство МО МВД России «Иркутское» намерено поощрить. Благодаря действиям Натальи Шевцевой и Евгения Калинина удалось избежать возможной трагедии.