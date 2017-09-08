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16:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Строительный альпинист снял 3-летнюю девочку с подоконника девятого этажа дома в Иркутске

Родители оставили ее одну в квартире.

Монтажник-высотник снял 3-летнюю девочку с подоконника девятого этажа дома в Ленинском районе Иркутска сегодня, 8 сентября. Родителей ребенка в момент инцидента в квартире не было. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Установлено, что девочка сидела на подоконнике девятого этажа и плакала. Одним из свидетелей происходящего стала Наталья Шевцева. Иркутянка вспомнила, что на соседней высотке занимаются кровельными работами строительные альпинисты, и обратилась к ним за помощью. Монтажник-высотник Евгений Калинин, не раздумывая, взял свое снаряжение и через несколько минут уже был на крыше соседней высотки. Мужчина спустился к девочке и вместе с ней забрался в квартиру через окно. Спустя некоторое время пришли ее родители, в момент инцидента их не было дома.

«В настоящее время сотрудники полиции опрашивают свидетелей произошедшего. По окончании проверки действиям родителей будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении пресс-службе.

Неравнодушных граждан руководство МО МВД России «Иркутское» намерено поощрить. Благодаря действиям Натальи Шевцевой и Евгения Калинина удалось избежать возможной трагедии.

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