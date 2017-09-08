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14:43 (мск), источник: Publika.md

Граждане Молдовы оказались заблокированными на острове из-за урагана «Ирма»

Пострадали в результате урагана «Ирма» и наши соотечественники, которые работают на острове Святого Варфоломея в Карибском море.

Источник: Publika.md

Десять мужчин из Молдовы оказались изолированными от мира. На острове нет электричества, а также не хватает продовольствия.

Нашим соотечественникам удалось связаться с родственниками. Настроить телефонную связь они смогли лишь забравшись на гору. Мужчины рассказали своим близким, что в результате стихии пострадали многие здания и автомобили.

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«Ураган разрушил всё на своём пути. Каждый третий дом остался без крыши, а на улицах полно перевёрнутых машин. Даже самолёт был разломан на две части», — сказала сестра молдаванина, оставшегося на острове, Алена Голубенко.

Родственники изолированных на острове мужчин переживают, что те вскоре останутся без связи и продовольствия.

«Электричества у них нет и продукты портятся, а магазины закрыты. У них нехватка еды, воды и бензина. Неизвестно когда они ещё смогут с нами связаться. Это гора, насколько я знаю, находится далеко от них».

Французские власти пытаются эвакуировать пострадавших. Однако операция затруднена.

«Чрезвычайное положение ещё не отменили. До субботы стихия может нагрянуть вновь. Им вроде до понедельника запрещено выходить из дома», — добавила сестра молдаванина, оставшегося на острове Алена Голубенко.

Наши соотечественники работают на острове строителями.

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