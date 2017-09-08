В Кишиневе двое мужчин сняли запчасти с лифта, чтобы сдать на металлолом
Двое жителей Кишинева сняли с лифта тормозной механизм, в котором есть медь, и сдали его в пункт сбора металлолома.
Двое жителей Кишинева сняли с лифта тормозной механизм, в котором есть медь, и сдали его в пункт сбора металлолома.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались мужчины 32 и 35 лет, ранее уже попадавшие в руки сотрудников полиции за различные правонарушения.
Подозреваемые признали свою вину, рассказав, где находится украденная запчасть. Полицейские изъяли краденое и передали ответственным лицам.
В том случае, если суд признает вину подозреваемых, им грозит до 4 лет тюрьмы или штраф от 13 до 27 тысяч леев.