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15:04 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе двое мужчин сняли запчасти с лифта, чтобы сдать на металлолом

Двое жителей Кишинева сняли с лифта тормозной механизм, в котором есть медь, и сдали его в пункт сбора металлолома.

Источник: Actualitati.md

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались мужчины 32 и 35 лет, ранее уже попадавшие в руки сотрудников полиции за различные правонарушения.

Подозреваемые признали свою вину, рассказав, где находится украденная запчасть. Полицейские изъяли краденое и передали ответственным лицам.

В том случае, если суд признает вину подозреваемых, им грозит до 4 лет тюрьмы или штраф от 13 до 27 тысяч леев.

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