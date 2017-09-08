В Кишиневе двое мужчин сняли запчасти с лифта, чтобы сдать на металлолом

Источник: Actualitati.md

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались мужчины 32 и 35 лет, ранее уже попадавшие в руки сотрудников полиции за различные правонарушения.

Подозреваемые признали свою вину, рассказав, где находится украденная запчасть. Полицейские изъяли краденое и передали ответственным лицам.