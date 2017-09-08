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15:19 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске обстреляли трамвай

Сотрудники полиции Калининского района Челябинска проводят проверку по факту повреждения трамвая.

Инцидент произошел 7 сентября. «Около 15:30 на перегоне ул. Красного Урала — Обувная фабрика неизвестными был снова обстрелян вагон. Вагоном 14 маршрута управлял малоопытный водитель», — сообщили в сообществе «Подслушано Челябинский транспорт» ВК. До приезда сотрудников полиции движения на данном участке было остановлено.

В управлении МВД по Челябинску факт обстрела вагона из травматического оружия не подтверждают. «В отдел полиции Калининского района накануне поступило сообщение о повреждении трамвая, — рассказали в пресс-службе городского полицейского главка. — Мы не можем на сегодня говорить, что это был обстрел. Характер повреждений устанавливается». По факту повреждения трамвая сотрудниками полиции проводится проверка.

Один из пользователей поинтересовался, почему обстреливают только общественный муниципальный транспорт и не трогают маршрутное такси. Другой предположил, что это делается для того, чтобы переманить пассажиров.

Как сообщил агентству осведомленный источник, трамвай в Челябинске обстреливают не в первый раз. Еще один инцидент произошел в конце августа в разгар рабочего дня на проспекте Победы.

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