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15:27 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Семейной паре грозит срок за торговлю поддельным алкоголем

Семейной паре грозит срок за торговлю поддельным алкоголем.

Официально — занимались продажей одежды, хозтоваров и галантерейных изделий, но хватало времени и на торговлю контрафактом из соседнего государства. Почти три тысячи бутылок коньяка, водки и вина изъяли у семейной пары, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Ширпотреб из Китая и алкоголь из Казахстана. И если доходы за первую часть продукции были вполне легальными, то водку, коньяк и вино индивидуальные предприниматели из Карталов продавали из-под прилавка, вдобавок активно реализовывала контрафакт у себя на дому. Торговая точка супругов располагалась возле железнодорожного вокзала, поэтому они попали в поле зрения линейного отдела полиции и транспортного управления Следственного комитета.

«Магнитогорским следственным отделом на транспорте окончено уголовное дело и направлено в судя для рассмотрения по существу по признакам преступления, предусмотренного па" ч.6 ст. 171.1 УК РФ, а именно приобретение, хранение, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, — комментирует Иван Кунцевич, руководитель Магнитогорского следственного отдела Уральского СУ СК РФ.

Согласно проведенной экспертизе, часть продукции была вполне приемлемого качества, в другой, в том же коньяке, обнаружили значительное превышение концентрации эфира. По мнению экспертов, на больничной койке потребители такого продукта бы не оказались, но тяжелое похмелье и, возможно, интоксикация были гарантированы. За организацию такого доходного, но незаконного бизнеса каждому из предприимчивых супругов грозит до 6 лет лишения свободы.

Игорь Болонин, Кирилл Горин.

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