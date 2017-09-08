В Омской области погиб мотоциклист, врезавшись в здание поликлиники

Авария произошла сегодня около 15:40 в поселке Тевриз. 30-летний мужчина на мотоцикле «YX130CF», двигаясь по улице Карбышева, на скорости влетел в здание местной поликлиники. От удара байкер погиб на месте ДТП. Ни находившиеся там медики, ни подоспевшая скорая помощь ничем уже помочь не могли.