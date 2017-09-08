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15:23 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области погиб мотоциклист, врезавшись в здание поликлиники

По злой иронии, медики были на месте, но спасти мужчину уже не могли.

Авария произошла сегодня около 15:40 в поселке Тевриз. 30-летний мужчина на мотоцикле «YX130CF», двигаясь по улице Карбышева, на скорости влетел в здание местной поликлиники. От удара байкер погиб на месте ДТП. Ни находившиеся там медики, ни подоспевшая скорая помощь ничем уже помочь не могли.

В пресс-службе ГИБДД по Омской области сообщили, что обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Что послужило причиной, пока не известно.

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