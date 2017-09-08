В Омской области погиб мотоциклист, врезавшись в здание поликлиники
По злой иронии, медики были на месте, но спасти мужчину уже не могли.
По злой иронии, медики были на месте, но спасти мужчину уже не могли.
Авария произошла сегодня около 15:40 в поселке Тевриз. 30-летний мужчина на мотоцикле «YX130CF», двигаясь по улице Карбышева, на скорости влетел в здание местной поликлиники. От удара байкер погиб на месте ДТП. Ни находившиеся там медики, ни подоспевшая скорая помощь ничем уже помочь не могли.
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