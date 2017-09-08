Кражу денег с банковской карты раскрыли в Новошахтинске
В преступлении подозревается 21-летний горожанин.
В преступлении подозревается 21-летний горожанин.
Кражу денег с банковской карты раскрыли правоохранители в Новошахтинске.
По информации
В ходе проведенных в связи с обращением потерпевшего
Выяснилось, что молодой человек был знаком хозяином карты и видел, как тот вводил
При встрече с потерпевшим подозреваемый похитил банковскую карту и снял с нее деньги.
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).