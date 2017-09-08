Кражу денег с банковской карты раскрыли в Новошахтинске

Кражу денег с банковской карты раскрыли правоохранители в Новошахтинске.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратился мужчина, который заявил о хищении около 115 тысяч рублей с его банковской карты.

В ходе проведенных в связи с обращением потерпевшего оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 21-летний житель Новошахтинска.

Выяснилось, что молодой человек был знаком хозяином карты и видел, как тот вводил пин-код, когда пользовался ей.

При встрече с потерпевшим подозреваемый похитил банковскую карту и снял с нее деньги.