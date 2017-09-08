В Воронежской области «ВАЗ» врезался в столб: пострадали 4 человека

По данным автоинспекции, 58-летний житель Ростовской области ехал в сторону Лисок. В ДТП пострадал сам автомобилист и три его пассажира — 56-летняя женщина, 77-летний мужчина и 14-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в Лискинскую райбольницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.