В Воронежской области «ВАЗ» врезался в столб: пострадали 4 человека
Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в столб, в 8:45 пятницы, 8 сентября.
Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в столб, в 8:45 пятницы, 8 сентября.
Авария произошла на 4 км автодороги «Лиски — Колыбелка» в Лискинском районе, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД.
По данным автоинспекции, 58-летний житель Ростовской области ехал в сторону Лисок. В ДТП пострадал сам автомобилист и три его пассажира — 56-летняя женщина, 77-летний мужчина и 14-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в Лискинскую райбольницу с закрытыми
Полицейские проводят проверку по факту аварии.