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15:37 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области «ВАЗ» врезался в столб: пострадали 4 человека

Водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался не справился с управлением и съехал в кювет, где врезался в столб, в 8:45 пятницы, 8 сентября.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Авария произошла на 4 км автодороги «Лиски — Колыбелка» в Лискинском районе, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды региональной ГИБДД.

По данным автоинспекции, 58-летний житель Ростовской области ехал в сторону Лисок. В ДТП пострадал сам автомобилист и три его пассажира — 56-летняя женщина, 77-летний мужчина и 14-летний мальчик. Всех пострадавших доставили в Лискинскую райбольницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.

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