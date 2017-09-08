Фанатов «Крыльев», устроивших драку на матче в Оренбурге, заключили до ноября под стражу

По решению суда самарцев заключили под стражу до 2 ноября, пишет Урал56.ру. Также в оренбургский суд поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении еще восьми самарских болельщиков. Так, семь самарцев во время матча были пьяны, еще один зажег файер. Все они попросили, чтобы рассмотрение дел проводилось по месту их жительства. В результате дела передали в районные суды Самары и области.