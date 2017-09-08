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16:38 (мск), источник: Pro Город Самара

Фанатов «Крыльев», устроивших драку на матче в Оренбурге, заключили до ноября под стражу

Ленинский районный суд Оренбурга избрал меру пресечения двоим болельщикам самарской команды «Крылья Советов», которые обвиняются в применении насилия к представителям власти.

По решению суда самарцев заключили под стражу до 2 ноября, пишет Урал56.ру. Также в оренбургский суд поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении еще восьми самарских болельщиков. Так, семь самарцев во время матча были пьяны, еще один зажег файер. Все они попросили, чтобы рассмотрение дел проводилось по месту их жительства. В результате дела передали в районные суды Самары и области.

Напомним, что после окончания матча, который проходил 2 сентября в Оренбурге, на самарской трибуне началась драка. Болельщики «КС» устроили беспорядки, запустив файер, а когда их попытались усмирить стражи порядка, пустили в ход кулаки. По факту случившегося в отношении троих самарцев возбудили уголовное дело. Двоих задержали сразу, а третьего поймали несколько дней спустя в Ростове.

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