Фанатов «Крыльев», устроивших драку на матче в Оренбурге, заключили до ноября под стражу

По решению суда самарцев заключили под стражу до 2 ноября, пишет Урал56.ру. Также в оренбургский суд поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении еще восьми самарских болельщиков. Так, семь самарцев во время матча были пьяны, еще один зажег файер. Все они попросили, чтобы рассмотрение дел проводилось по месту их жительства. В результате дела передали в районные суды Самары и области.
Напомним, что после окончания матча, который проходил 2 сентября в Оренбурге, на самарской трибуне началась драка. Болельщики «КС» устроили беспорядки, запустив файер, а когда их попытались усмирить стражи порядка, пустили в ход кулаки. По факту случившегося в отношении троих самарцев возбудили уголовное дело. Двоих задержали сразу, а третьего поймали несколько дней спустя в Ростове.