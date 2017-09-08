В Екатеринбурге под землю ушел КамАЗ
В Екатеринбурге КамАЗ ушел под землю. О случившемся сообщают пользователи соцсетей.
В Екатеринбурге КамАЗ ушел под землю. О случившемся сообщают пользователи соцсетей.
Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент произошел на улице Машиностроителей, которую в настоящее время ремонтируют. На самой проезжей части асфальт снят, вместо него улица покрыта щебенкой.
По фото видно, что грузовой автомобиль завалился на бок, содержимое его кузова высыпалось наружу.
В настоящее время место инцидента огорожено предупреждающей лентой.