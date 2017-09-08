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15:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге под землю ушел КамАЗ

В Екатеринбурге КамАЗ ушел под землю. О случившемся сообщают пользователи соцсетей.

Как передает корреспондент Накануне.RU, инцидент произошел на улице Машиностроителей, которую в настоящее время ремонтируют. На самой проезжей части асфальт снят, вместо него улица покрыта щебенкой.

По фото видно, что грузовой автомобиль завалился на бок, содержимое его кузова высыпалось наружу.

Во время загрузки произошла ошибка.

В настоящее время место инцидента огорожено предупреждающей лентой.

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