Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 26 человек
Жертвами землетрясения в Мексике стали не менее 26 человек, заявили власти страны. Об этом сообщает Reuters.
Жертвами землетрясения в Мексике стали не менее 26 человек, заявили власти страны. Об этом сообщает Reuters.
Незадолго до этого губернатор наиболее пострадавшего мексиканского штата Оахака Алехандро Мурата заявил, что, по его сведениям, погибло не менее 20 человек, причем 17 из них — в городе
Мурата отметил, что занятия в школах отменены на день. Он также добавил, что в настоящее время ведется предварительная оценка нанесенного ущерба. Жителям было рекомендовано покинуть побережье.
По последним данным, расположенный в штате Оахака нефтеперерабатывающий завод не поврежден.
В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр находился в 88 км к
По предварительным данным,
6 сентября сообщалось, что у берегов Мексики сформировался тропический шторм «Катя». Порывы ветра в нем достигают 65 км/ч. Он образовался вслед за ураганом «Ирма» и уже прошел по французским и английским заморским территориям в Карибском море. Сейчас он движется в сторону США.