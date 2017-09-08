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16:28 (мск), источник: РБК

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 26 человек

Жертвами землетрясения в Мексике стали не менее 26 человек, заявили власти страны. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AFP 2017

Незадолго до этого губернатор наиболее пострадавшего мексиканского штата Оахака Алехандро Мурата заявил, что, по его сведениям, погибло не менее 20 человек, причем 17 из них — в городе Хучитан-де-Сарагоса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мурата отметил, что занятия в школах отменены на день. Он также добавил, что в настоящее время ведется предварительная оценка нанесенного ущерба. Жителям было рекомендовано покинуть побережье.

По последним данным, расположенный в штате Оахака нефтеперерабатывающий завод не поврежден.

В пятницу, 8 сентября, в Мексике произошло сильнейшее за 100 лет землетрясение магнитудой 8,2. ​Эпицентр находился в 88 км к юго-западу от города Пихихьяпан в штате Чьяпас на юго-востоке страны. Толчки спровоцировали небольшое цунами. Высота волн достигала 0,7 м. Сейсмологи не исключили повторного толчка магнитудой 7,2, заявил президент страны Энрике Пенья Ньето. Ранее сообщалось о пяти жертвах землетрясения.

По предварительным данным, из-за разрушений, вызванных ударом стихии, без электричества осталось около 200 тыс. человек.

6 сентября сообщалось, что у берегов Мексики сформировался тропический шторм «Катя». Порывы ветра в нем достигают 65 км/ч. Он образовался вслед за ураганом «Ирма» и уже прошел по французским и английским заморским территориям в Карибском море. Сейчас он движется в сторону США.

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