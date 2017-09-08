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16:03 (мск), источник: Om1.ru

Работница почты оставила село в Омской области без газет

Почтальон присваивала деньги за платные подписки.

В Омской области по статье «Мошенничество» осудили 30-летнюю жительницу села Рыжково Тюкалинского района, которая работала в местном отделении почтовой связи. Женщина недобросовестно распорядилась деньгами, которые ее односельчане платили за подписку на печатные периодические издания. В общей сложности она присвоила 3822 рубля.

В ходе следствия женщина признала вину и раскаялась. Суд не был слишком суров к почтальону, особенно учитывая, что она воспитывает маленького ребенка, и ограничился условным сроком.

— Приговором суда женщине, воспитывающей малолетнего ребенка, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, — сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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