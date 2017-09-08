За удар ногой трехлетнего ребенка хозяйка пинчера отправлена под домашний арест

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 8 сентября судья Петроградского суда Светлана Тельнова рассмотрела ходатайство о заключении Федоровой под стражу. В его основу были положены видеозапись беспричинного избиения и свидетельские показания о том, что хозяйка пинчера, озверевшая после удара по ее собаке воздушным шариком, и ранее нападала на соседей, распыляла перцовый газ в подъезде и выражала агрессию в адрес полицейских.

Назначенное на 11 заседание было отложено на два часа из-за внеурочных следственных действий. Федорова, сменив адвоката, попросила о своем допросе, в ходе которого признала вину в преступлении, предусмотренном статьей 213 «Хулиганство», назвала себя инициатором конфликта (перцовым газом досталось также охраннику дома) и выразила сожаление случившимся.

Следователь настаивала на заключении под стражу. Федорова — на домашнем аресте. Прокурор в течение всего процесса поддерживала сторону следствия, но перед своим выступлением попросила перерыв и куда-то ушла. Вернувшись, высказалась против удовлетворения ходатайства и решила, что для Федоровой хватит домашней изоляции. Потерпевшая, мать избитого ребенка, была против. На заседании выяснилось, что подозреваемая еще до инцидента знала, что мальчик перенес две пересадки костного мозга в связи с тяжелейшим неизлечимым заболеванием, но все равно нанесла удар ногой в область солнечного сплетения, где вживлен медицинский прибор. «Она представляет угрозу для общества», — уточнила женщина.

Суд отказал в ходатайстве и поместил Федорову под домашний арест.