В Норильске пресекли разбойное ограбление магазина
Продавец сумела нажать тревожную кнопку.
Продавец сумела нажать тревожную кнопку.
Два жителя Норильска задержаны за разбойное нападение на магазин, сообщили в
В начале сентября в магазин зашли двое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить деньги из кассы. Продавщице удалось нажать тревожную кнопку. Злоумышленники испугались и убежали. Стражи порядка нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались двое 21-летних молодых человека. Ранее они уже были судимы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 «Разбой». Нарушителям закона грозит до 10 лет лишения свободы.