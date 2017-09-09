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13:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Норильске пресекли разбойное ограбление магазина

Продавец сумела нажать тревожную кнопку.

Два жителя Норильска задержаны за разбойное нападение на магазин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В начале сентября в магазин зашли двое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить деньги из кассы. Продавщице удалось нажать тревожную кнопку. Злоумышленники испугались и убежали. Стражи порядка нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались двое 21-летних молодых человека. Ранее они уже были судимы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 «Разбой». Нарушителям закона грозит до 10 лет лишения свободы.

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