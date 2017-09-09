В Норильске пресекли разбойное ограбление магазина

Два жителя Норильска задержаны за разбойное нападение на магазин, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

В начале сентября в магазин зашли двое мужчин и, угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались похитить деньги из кассы. Продавщице удалось нажать тревожную кнопку. Злоумышленники испугались и убежали. Стражи порядка нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались двое 21-летних молодых человека. Ранее они уже были судимы.