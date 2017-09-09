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11:08 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

СМИ: участники свадебного кортежа устроили стрельбу в Ростове

По словам очевидца происшествия, в руках у стрелявших были предметы, похожие на автоматы.

Участники свадебного кортежа устроили стрельбу в донской столице 8 сентября, сообщает 161.ру со ссылкой на очевидца происшествия. По его словам, инцидент произошел около 13.00 на улице Портовой.

Одна из машин свадебного кортежа остановилась на проезжей части. Пассажиры автомобиля стали высовываться из окон и стрелять. Как рассказал свидетель инцидента, в руках у стрелявших были предметы, похожие на автоматы.

По словам мужчины, он заявил о стрельбе в полицию.

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