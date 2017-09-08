Под Волгоградом задержали мошенников-общественников

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, выйти на общественников правоохранителям удалось после обращения к ним двух коммерсантов. По словам бизнесменов, в принадлежащие им торговые точки пришли двое мужчин и представились работниками общественной организации по защите прав потребителей. Предъявив служебные удостоверения, они заявили продавцам о якобы зафиксированных ими нарушениях. Акты по данным фактам мошенники пообещали направить в государственные контролирующие органы. Однако через некоторое врем в ходе беседы с руководством торговых точек они сообщили, что готовы не делать этого за денежное вознаграждение. Общественники потребовали заплатить им «штраф» на месте в размере 6 000 рублей. Введенные в заблуждение продавцы согласили на это, однако, после позвонили в полицию.