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16:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом задержали мошенников-общественников

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Полицейские задержали двух общественников-ростовчан, подозреваемых в мошенничестве, в Михайловском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, выйти на общественников правоохранителям удалось после обращения к ним двух коммерсантов. По словам бизнесменов, в принадлежащие им торговые точки пришли двое мужчин и представились работниками общественной организации по защите прав потребителей. Предъявив служебные удостоверения, они заявили продавцам о якобы зафиксированных ими нарушениях. Акты по данным фактам мошенники пообещали направить в государственные контролирующие органы. Однако через некоторое врем в ходе беседы с руководством торговых точек они сообщили, что готовы не делать этого за денежное вознаграждение. Общественники потребовали заплатить им «штраф» на месте в размере 6 000 рублей. Введенные в заблуждение продавцы согласили на это, однако, после позвонили в полицию.

Мошенниками оказались двое жителей другого региона в возрасте 31 и 33 лет. Оба являются работниками одной из организаций, осуществляющей общественный контроль реализации алкогольной продукции и защиты прав потребителей, и зарегистрированной в городе Ростове-на-Дону. «Только за один день такой “работы” общественники посетили более 15 торговых точек», — отметили в ГУ МВД. Полицейские возбудили уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет колонии.

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