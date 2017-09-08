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16:37 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге поместили под домашний арест подозреваемую в избиении ребенка

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Петроградский районный суд в пятницу поместил под домашний арест женщину, которая, по данным СМИ, из-за своей собаки избила ребенка на детской площадке и распылила газ в лицо его матери, сообщил РИА Новости источник в суде.

По данным управления СК РФ по Петербургу, подозреваемая днем 4 сентября на Дивенской улице распылила смесь из газового баллончика в лицо женщине и нанесла удар ногой ее трехлетнему сыну. По данным местных СМИ, конфликт произошел из-за собаки подозреваемой, которую ребенок ударил воздушным шариком. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

«Судья Тельнова избрала в отношении обвиняемой Надежды Федоровой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 ноября», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, следователь настаивал на заключении Федоровой под стражу. По мнению следствия, Федорова, находясь на свободе, может воздействовать на свидетелей.

Против заключения под стражу высказались прокурор и адвокат, предложив домашний арест. Кроме того, адвокат напомнил о двухлетнем ребенке Федоровой.

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