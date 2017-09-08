В Петербурге поместили под домашний арест подозреваемую в избиении ребенка
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Петроградский районный суд в пятницу поместил под домашний арест женщину, которая, по данным СМИ,
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 сен — РИА Новости. Петроградский районный суд в пятницу поместил под домашний арест женщину, которая, по данным СМИ,
По данным управления СК РФ по Петербургу, подозреваемая днем 4 сентября на Дивенской улице распылила смесь из газового баллончика в лицо женщине и нанесла удар ногой ее трехлетнему сыну. По данным местных СМИ, конфликт произошел
«Судья Тельнова избрала в отношении обвиняемой Надежды Федоровой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 5 ноября», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, следователь настаивал на заключении Федоровой под стражу. По мнению следствия, Федорова, находясь на свободе, может воздействовать на свидетелей.
Против заключения под стражу высказались прокурор и адвокат, предложив домашний арест. Кроме того, адвокат напомнил о двухлетнем ребенке Федоровой.