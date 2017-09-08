Продавщица рыбы избила карагандинку на рынке
Продавщица рыбы на стихийном рынке в Караганде избила женщину за то, что она решила вернуть протухшего сазана, сообщает eKaraganda.kz.
Продавщица рыбы на стихийном рынке в Караганде избила женщину за то, что она решила вернуть протухшего сазана, сообщает eKaraganda.kz.
Светлана купила на рынке сазана за 1000 тенге, однако по приходу домой обнаружила, что рыба протухла.
Женщина решила вернуть рыбу и потребовала деньги обратно. Продавщица рослой комплекции отказалась возвращать полную сумму, предлагая лишь 500 тенге.
Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого продавщица набросилась с кулаками на Светлану.
«Продавщица содрала ногтями кожу на моих руках, ударила кулаком в живот. У меня осталась ссадина под правым глазом, кровавые подтеки», — рассказала Светлана.
В случившемся инциденте стали разбираться прибывшие на место сотрудники полиции. Избитая женщина написала заявление против своей обидчицы.
Произошедшую ситуацию прокомментировали в ДВД Карагандинской области.
«Поступило заявление от гражданки Шевченко о том, что ее избили. По данному факту сотрудниками полиции в отношении второй гражданки составлен административный протокол по статье 73 часть 1 КоАП РК «Противоправные действия в сфере
По данной статье виновному лицу может грозить предупреждение либо административный арест на срок до трех суток.