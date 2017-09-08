Продавщица рыбы избила карагандинку на рынке

Светлана купила на рынке сазана за 1000 тенге, однако по приходу домой обнаружила, что рыба протухла.

Женщина решила вернуть рыбу и потребовала деньги обратно. Продавщица рослой комплекции отказалась возвращать полную сумму, предлагая лишь 500 тенге.

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Между женщинами произошел конфликт, в ходе которого продавщица набросилась с кулаками на Светлану.

«Продавщица содрала ногтями кожу на моих руках, ударила кулаком в живот. У меня осталась ссадина под правым глазом, кровавые подтеки», — рассказала Светлана.

В случившемся инциденте стали разбираться прибывшие на место сотрудники полиции. Избитая женщина написала заявление против своей обидчицы.

Произошедшую ситуацию прокомментировали в ДВД Карагандинской области.

«Поступило заявление от гражданки Шевченко о том, что ее избили. По данному факту сотрудниками полиции в отношении второй гражданки составлен административный протокол по статье 73 часть 1 КоАП РК «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений», — прокомментировал пресс-секретарь ведомства Бакытжан Кудияров.