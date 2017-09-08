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17:30 (мск), источник: Новый Калининград

На Окружной столкнулись три авто, есть пострадавшие

Столкнулись «Тойота», «Киа» и «БМВ», одна из иномарок оказалась в кювете.

Движение по ул. Большой Окружной в областном центре сильно затруднено из-за аварии с участием трех легковых автомобилей. Об этом в пятницу сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте».

Авария произошла напротив магазина «Робинзон», столкнулись «Тойота», «Киа» и «БМВ». Автомобили (особенно «Киа») получили серьезные повреждения, «БМВ» оказался в кювете, есть пострадавшие. «Три машины. Одна в канаве. Раненый с перевязанной головой», — пишут в социальных сетях автомобилисты.

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