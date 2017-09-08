На Окружной столкнулись три авто, есть пострадавшие
Столкнулись «Тойота», «Киа» и «БМВ», одна из иномарок оказалась в кювете.
Столкнулись «Тойота», «Киа» и «БМВ», одна из иномарок оказалась в кювете.
Движение по ул. Большой Окружной в областном центре сильно затруднено
Авария произошла напротив магазина «Робинзон», столкнулись «Тойота», «Киа» и «БМВ». Автомобили (особенно «Киа») получили серьезные повреждения, «БМВ» оказался в кювете, есть пострадавшие. «Три машины. Одна в канаве. Раненый с перевязанной головой», — пишут в социальных сетях автомобилисты.
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