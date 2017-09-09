Оглашен приговор экс-директору Ашинского химзавода Валерию Алешкину

Источник: AP 2017

В пятницу, 8 сентября 2017 года, Ашинский городской суд (Челябинская область) огласил приговор бывшему председателю совета директоров и фактическому руководителю ОАО «Ашинский химический завод» (АХЗ) Валерию Алешкину — он признан виновным в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Установлено, что с 2008 по 2011 год Алешкин путем обмана, не выполняя договорные обязательства, похитил денежные средства, принадлежащие юридическим лицам из числа иностранных контрагентов АХЗ на общую сумму более 12 млн рублей.

Кроме того, с 2010 по 2011 год подсудимый путем вывода активов АХЗ под видом гражданско-правовых сделок по продаже имущества завода и его перерегистрации на баланс иных подконтрольных ему предприятий, ухудшил финансовое положение завода, что привело к банкротству предприятия.

Наряду с этим Алешкин, используя свои полномочия вопреки интересам ОАО «АХЗ», в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, совершил вывод активов завода под видом гражданско-правовых сделок по продаже имущества и его перерегистрации на баланс иных подконтрольных ему предприятий.

Действия Алешкина причинили существенный вред организациям-кредиторам, а также государству, на общую сумму 259 млн 202 тыс. 898 рублей 69 копеек, повлекли тяжкие последствия в виде банкротства ОАО «Ашинский химический завод», которое было одним из градообразующих предприятий Аши, несло значимую социальную функцию по обеспечению населения и юридических лиц городами услугами по тепло-, и газоснабжению, очистке сточных вод.

«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья и возраст подсудимого. Валерий Алешкин признан виновным в мошенничестве в сфере экономической деятельности по отношению к трем компаниям-контрагентам (часть 3 статьи 159.4 УК РФ), в преднамеренном банкротстве ОАО “Ашинский химический завод” (статья 196 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями как руководителя коммерческой организации вопреки интересам ОАО “Ашинский химический завод” (часть 2 статьи 201 УК РФ). От наказания за мошенничество Алешкин освобожден в связи с истечением срока давности. По статьям 196 и 201 ему назначено 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей и лишением права в течение двух лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий», — рассказали в пресс-службе суда.