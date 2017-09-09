Оглашен приговор экс-директору Ашинского химзавода Валерию Алешкину
От наказания за мошенничество Алешкина освободили, в колонию он отправится за преднамеренное банкротство.
От наказания за мошенничество Алешкина освободили, в колонию он отправится за преднамеренное банкротство.
В пятницу, 8 сентября 2017 года, Ашинский городской суд (Челябинская область) огласил приговор бывшему председателю совета директоров и фактическому руководителю ОАО «Ашинский химический завод» (АХЗ) Валерию Алешкину — он признан виновным в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Установлено, что с 2008 по 2011 год Алешкин путем обмана, не выполняя договорные обязательства, похитил денежные средства, принадлежащие юридическим лицам из числа иностранных контрагентов АХЗ на общую сумму более 12 млн рублей.
Кроме того, с 2010 по 2011 год подсудимый путем вывода активов АХЗ под видом
Наряду с этим Алешкин, используя свои полномочия вопреки интересам ОАО «АХЗ», в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя, совершил вывод активов завода под видом
Действия Алешкина причинили существенный вред
«При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья и возраст подсудимого. Валерий Алешкин признан виновным в мошенничестве в сфере экономической деятельности по отношению к трем
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.