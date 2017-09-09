На автодороге в сторону посёлка «Западный» столкнулись три легковушки

«Произошло столкновение трёх легковых автомобилей, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Челябинской области. — Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России было задействовано четыре человека и одна единица техники».

По словам очевидцев, авария спровоцировала огромный затор на плотине. Проехать не могли те, кому нужно было попасть на северо-запад и в центр. В городском ГИБДД заявили, что ничего не знают о ДТП, информации о пострадавших в ведомстве нет.