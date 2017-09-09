На автодороге в сторону посёлка «Западный» столкнулись три легковушки
Чтобы ликвидировать последствия аварии, пришлось вызвать спасателей.
Чтобы ликвидировать последствия аварии, пришлось вызвать спасателей.
Авария произошла в 15:31 по местному времени в трёхстах метрах от Шершнёвского кольца.
«Произошло столкновение трёх легковых автомобилей, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Челябинской области. — Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России было задействовано четыре человека и одна единица техники».
По словам очевидцев, авария спровоцировала огромный затор на плотине. Проехать не могли те, кому нужно было попасть на