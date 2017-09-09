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09:25 (мск), источник: АиФ Челябинск

На автодороге в сторону посёлка «Западный» столкнулись три легковушки

Чтобы ликвидировать последствия аварии, пришлось вызвать спасателей.

Авария произошла в 15:31 по местному времени в трёхстах метрах от Шершнёвского кольца.

«Произошло столкновение трёх легковых автомобилей, — прокомментировали в ГУ МЧС России по Челябинской области. — Для ликвидации последствий ДТП от МЧС России было задействовано четыре человека и одна единица техники».

По словам очевидцев, авария спровоцировала огромный затор на плотине. Проехать не могли те, кому нужно было попасть на северо-запад и в центр. В городском ГИБДД заявили, что ничего не знают о ДТП, информации о пострадавших в ведомстве нет.

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